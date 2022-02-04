Роналду и Погба выйдут в стартовом составе на матч с «Мидлсбро»

Сегодня, 4 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в рамках которого встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Гарри Магуайр, Поль Погба, Криштиану Роналду, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Рафаэль Варан, Диогу Дало, Люк Шоу, Джейдон Санчо, Скотт Мактоминей.

«Мидлсбро»: Джо Ламли, Даэл Фрай, Анферни Дейкстел, Джонатан Хаусон, Патрик Макнейр, Нил Тейлор, Маркус Таверньер, Мэтти Крукс, Исайя Джонс, Фоларин Балогун, Андраж Шпорар.

Команда Ральфа Рангника начала своё участие в турнире игрой с «Астон Виллой». Тогда «красные дьяволы» минимально переиграли бирмингемцев (1:0). Соперники манкунианцев сыграли свой первый матч в рамках Кубка Англии нынешнего сезона с командой «Мэнсфилд Таун», в которой одержали победу со счётом 3:2.



«Мидлсбро» занимает седьмое место в Чемпионшипе, «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртой строчке в АПЛ.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.