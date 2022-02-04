Ашот Хачатурянц заразился коронавирусом
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Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц сдал положительный тест на коронавирус. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Хачатурянц заразился недавно. Он чувствует себя хорошо и идёт на поправку», — сказал источнику «Чемпионату».
Напомним, 22 ноября 2021 года Хачатурянц был единогласно выбран президентом РПЛ. Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 год. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.
Ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского футбольного союза.
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22:35Ашот Хачатурянц заразился коронавирусом Эксклюзив
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