Ашот Хачатурянц заразился коронавирусом

Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц сдал положительный тест на коронавирус. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Хачатурянц заразился недавно. Он чувствует себя хорошо и идёт на поправку», — сказал источнику «Чемпионату».

Напомним, 22 ноября 2021 года Хачатурянц был единогласно выбран президентом РПЛ. Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 год. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.



Ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского футбольного союза.