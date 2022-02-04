«Барселона» в 2019-м заплатила «Атлетико» € 15 млн, чтобы гарантировать трансфер Хименеса

«Барселона» выплатила мадридскому «Атлетико» € 15 млн в качестве аванса за переход защитника Хосе Хименеса. Об этом сообщает Diario Sport.
Об этом стало известно после публикации анализа финансового состояния клуба после работы бывшего президента Жозепа Бартомеу. В 2019 году «Барселона» приобрела у матрасников нападающего Антуана Гризманна, поэтому не могла позволить себе обе сделки. Клуб перевёл на счёт «Атлетико» аванс, чтобы гарантировать трансфер Хименеса в будущем. Переход не состоялся из-за финансовых проблем сине-гранатовых, которые начались после пандемии коронавируса.
27-летний Хименес в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.
«Атлетико» одержал волевую победу над «Валенсией»:
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