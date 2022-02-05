«Химки» подпишут полузащитника «Алании»

Полузащитник «Алании» Бутта Магомедов подпишет контракт с «Химками». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы полностью договорились о трансфере игрока.

24-летний Магомедов начинал профессиональную карьеру в команде «Мастер-Сатурн» из Егорьевска. Также полузащитник выступал за «Сатурн» из Раменского, «Знамя Труда» и «Чайку». За «Аланию» Магомедов играет с 2019 года. В нынешнем сезоне российский футболист в 24 матчах Футбольной национальной лиги забил три гола и отдал шесть голевых передач. Также на его счету два матча в Кубке России и две голевые передачи.



Контракт Магомедова с командой из Владикавказа истекает после нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 600 тыс.