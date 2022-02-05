Самедов прокомментировал победу сборной России над Украиной в полуфинале Евро по футзалу

Бывший российский футболист Александр Самедов прокомментировал победу сборной России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу со сборной Украины (3:2).

«Поздравляю наших парней, красавцы! Это был шикарный полуфинал от двух замечательных сборных. Обе команды показали шикарный футбол. Сегодня сборная Россия одержала важнейшую победу, которая может стать определяющей на турнире. Наши парни — герои, но это не всё. Это был не самый главный матч. Нас ждёт финал, важно победить в нём. Провокации болельщиков? Я даже не хочу ничего говорить про этих людей. Мне противно комментировать такое», — приводят слова Самедова «Известия».

В финале Евро Россия сыграет с Португалией. В матче за третье место Украина встретится с Испанией. Оба противостояния состоятся в воскресенье, 6 февраля.