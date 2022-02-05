Футбольная ассоциация Англии обвинила Андрея Ярмоленко в рекламе букмекера

Футбольная ассоциация Англии обвинила украинского нападающего «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в незаконной рекламе букмекера, сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что футболист нарушил пункт 8.5 правил ассоциации и как представитель английского футбола не мог сотрудничать с букмекерами. Ярмоленко был замечен в одной из реклам украинской букмекерской компании.
Футбольная ассоциация Англии дала Ярмоленко время до 18 февраля, чтобы ответить на обвинения.
Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с 2018 года. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ярмоленко провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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