«Это магия Кубка Англии». Главный тренер «Мидлсбро» о победе над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Мидлсбро» Крис Уайлдер прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Мы в восторге. Это магия Кубка Англии. Мы воспользовались удачей, воспользовались своими шансами и довели дело до серии пенальти. Вы ничего не можете сделать, когда дело доходит до серии пенальти, а просто надеетесь, что всё будет хорошо. Вы даете себе возможность стать свидетелем таких сцен, как сегодня вечером, когда 10 000 фанатов уходят счастливыми. Это была потрясающая ночь. Вот почему болельщики по всему миру наслаждаются Кубком Англии. Нет ничего лучше, чем выиграть на «Олд Траффорд» в пятницу вечером», — приводит слова Уайлдера BBC.

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти «Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 7:8. Единственный удар — за «МЮ» — не реализовал Энтони Эланга.