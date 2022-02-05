Тренер «Челси» Энтони Барри перебрался из сборной Ирландии в сборную Бельгии

Помощник наставника лондонского «Челси» Энтони Барри, который входил в тренерский штаб сборной Ирландии, станет одним из ассистентов рулевого национальной команды Бельгии Роберто Мартинеса.
35-летний специалист, присоединившийся к синим летом 2020 года, год назад начал совмещать работу в клубе с работой в сборной Ирландии. Теперь он возьмёт на себя новую тренерскую роль в сборной Бельгии, сообщает официальный сайт «Челси».
Барри останется на своей нынешней должности в лондонском клубе, где он является одним из помощников главного тренера Томаса Тухеля, и будет присоединяться к сборной Бельгии во время международных перерывов.
Ранее сообщалось, что Барри хотел видеть в своём штабе нового главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда.
Сборная Бельгии станет одной из участниц чемпионата мира по футболу, который в конце 2022 года пройдёт в Катаре.
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