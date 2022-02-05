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Рой Кин: «МЮ» заслуживает критики. Был абсолютно уверен, что обыграют клуб из Чемпионшипа

Рой Кин: «МЮ» заслуживает критики. Был абсолютно уверен, что обыграют клуб из Чемпионшипа
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин прокомментировал поражение манкунианцев в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» (1:1, 8:7 — по пенальти).

«Манчестер Юнайтед» заслуживает критики. Первый тайм был фантастическим, но дома в Кубке команда играла с клубом из Чемпионшипа. Очевидно, этого недостаточно. Поражение меняет настроение. Болельщики думали, что дома «Манчестер Юнайтед» выиграет, и я был абсолютно уверен, что они одолеют клуб из Чемпионшипа. Но теперь давления прибавится», — приводит слова Кина Sky Sports со ссылкой на ITV.

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого года обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0.

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