Руководство «Барселоны» разрешило Хави ставить Дембеле в состав до конца сезона

Руководство «Барселоны» не будет запрещать главному тренеру команды Хави задействовать полузащитника Усмана Дембеле в матчах нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo. Наставник сине-гранатовых сможет самостоятельно определять необходимость использования футболиста.



Ранее француз не захотел разрывать соглашение с каталонцами по взаимной договорённости. Если бы Дембеле согласился на это, то стал бы свободным агентом, и каталонцам пришлось бы платить ему часть зарплаты до тех пор, пока футболист не нашёл бы новый клуб.



Напомним, контракт Усмана истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.

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