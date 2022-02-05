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Трубин: при Де Дзерби футболисты «Шахтёра» требуют больше друг от друга

Трубин: при Де Дзерби футболисты «Шахтёра» требуют больше друг от друга
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Вратарь донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин рассказал, что изменилось в команде с приходом главного тренера Роберто Де Дзерби.

«В первую очередь поменялось мышление футболистов на поле, другая тактика. Стали больше требовать и от нас, и футболисты требуют больше друг от друга. И, наверное, в менталитете. В клубе много молодых игроков, и нужно, чтобы каждый понимал, что «Шахтёр» заточен только на победу, нет других мест, кроме первого. Каждый матч нужно выходить и доказывать за эту футболку, и побеждать», — приводит слова Трубина пресс-служба «Шахтёра».

Напомним, Де Дзерби возглавил «Шахтёр» в 2021 году. Ранее специалист работал в «Палермо», «Беневенто», «Сассуоло» и других итальянских клубах.

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