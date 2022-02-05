«Это сказка». Бамба — о победе над «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Мидлсбро» Сол Бамба поделился эмоциями от победы над «Манчестер Юнайтед» (1:1 – основное время, 8:7 — по пенальти) в Кубке Англии.
«Я хотел пробить пенальти. В такие моменты я понимаю, что всё ещё играю в футбол. Нас очень хорошо поддерживали болельщики в выездном матче, и сегодня мы были готовы. Во время моего лечения были сложные моменты, но тяжёлая работа, поддержка моей семьи и футбольного сообщества помогли. Без их поддержки я бы не смог справиться. У меня всё ещё есть стремление продолжать играть в футбол. Буду наслаждаться этим вечером.
Это сказка — наслаждаться возвращением на поле после всего, через что я прошёл, и пусть эта сказка продолжается долго. В Кубке Англии никогда не знаешь, что тебя ждёт: мы только что обыграли одного из фаворитов в лице «Манчестер Юнайтед», — цитирует Бамба Voetball International со ссылкой на BBC.
- 5 февраля 2022
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