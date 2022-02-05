Тульский «Арсенал» уступил датскому «Эсбьергу»
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Тульский «Арсенал» в рамках товарищеского матча играл с датским «Эсбьергом». Встреча прошла на «Тренировочном поле отеля Кемпински» в турецком Белеке. Матч завершился победой «Эсбьерга» со счётом 2:1.
На 10-й минуте счёт открыл футболист датского клуба Кевин Конбой. На 24-й минуте преимущество «Эсбьерга» удвоил Эмиль Хольтен. Под занавес встречи тульскому «Арсеналу» всё-таки удалось отыграть один мяч. На 87-й минуте нападающий российского клуба Кирилл Панченко поразил чужие ворота. Но уйти от поражения тульскому «Арсеналу» не удалось.
Тульский «Арсенал» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидер соревнований — «Зенит» (38).
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