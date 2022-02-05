Ларс Олден Ларсен стал игроком «Нижнего Новгорода»

Норвежский полузащитник «Мьёндалена» Ларс Олден Ларсен подписал контракт на три с половиной года с «Нижним Новгородом», сообщает клубная пресс-служба.



Ларс Олден Ларсен родился 17 сентября 1998 года в столице Норвегии – Осло. Выступал за юношеские и молодёжные команды «Орволл» и «Волеренга», юношескую и молодёжную сборные Норвегии, ФК КФУМ (Осло) и «Мьёндален» из одноимённого города. За «Мьёндален» в норвежской элитсерии в сезонах 2020 и 2021 годов провёл 58 матчей, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.



«Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом». Матч пройдёт в Нижнем Новгороде 26 февраля.

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