Обновлённый квиз «Чемпионат Brainboy» ждёт тебя!

31 января состоялась первая в новом сезоне футбольная игра «Чемпионат & Brainboy». Первое место заняла команда «Гарпастум», второе – «Прорыв Набабкина», ну а бронзу забрал коллектив «Major League, Suck It»! Также призы от Championat.com и Hard Rock Cafe получили команды, занявшие 4-е, 5-е, 7-е и 17-е места.

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Следующая футбольная игра состоится 28 февраля в Hard Rock Cafe на Новом Арбате (м. Смоленская). Помимо привычных раундов с вопросами на эрудицию, логику, чувство юмора и знание истории, в нашем квизе появились обновления: перед каждой игрой будет проведена жеребьёвка команд и составлены пары. Та команда из пары, которая закончит игру выше другой, получает дополнительный балл в общий зачёт. Если команд нечётное количество, то оставшаяся без пары команда получает балл автоматически. Стартовый свисток – в 20:00, присоединяйся!



Но и это ещё не всё! 15 февраля состоится наш спортивный квиз: ведь не футболом единым. Масштабный квиз с разнообразными вопросами позволит тебе не только проверить свои знания, но и восполнить их приятным способом в весёлой атмосфере. Если ты разбираешься в олимпийских видах спорта, фигурном катании, смотришь ММА и болеешь за Медведева на теннисном корте – регистрируйся и приходи в Hard Rock Cafe к 20:00!