Супряга: Луческу сказал, чтобы я в киевское «Динамо» больше не возвращался

Украинский футболист «Сампдории» Владислав Супряга рассказал о том, как прощался с главным тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу.



«Мы с Луческу очень хорошо пообщались и попрощались. Он мне сказал, чтобы я сюда больше не возвращался. Пожелал мне удачи и сказал, чтобы я больше трудился и не упускал свой шанс. Очень благодарен ему за всё, что он для меня сделал. Я вырос как игрок и личность. Буду всю жизнь ему благодарен за это», — сказал Супряга в интервью на YouTube-канале BurBuzz.

Напомним, в конце января стало известно о переходе Супряги из «Динамо» в «Сампдорию». Клуб арендовал игрока с правом выкупа до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что игроком также интересовался «Базель».