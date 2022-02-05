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Супряга: Луческу сказал, чтобы я в киевское «Динамо» больше не возвращался

Супряга: Луческу сказал, чтобы я в киевское «Динамо» больше не возвращался
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Украинский футболист «Сампдории» Владислав Супряга рассказал о том, как прощался с главным тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу.

«Мы с Луческу очень хорошо пообщались и попрощались. Он мне сказал, чтобы я сюда больше не возвращался. Пожелал мне удачи и сказал, чтобы я больше трудился и не упускал свой шанс. Очень благодарен ему за всё, что он для меня сделал. Я вырос как игрок и личность. Буду всю жизнь ему благодарен за это», — сказал Супряга в интервью на YouTube-канале BurBuzz.

Напомним, в конце января стало известно о переходе Супряги из «Динамо» в «Сампдорию». Клуб арендовал игрока с правом выкупа до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что игроком также интересовался «Базель».

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