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Диего Симеоне: мне нравится, как играет «Барселона»

Диего Симеоне: мне нравится, как играет «Барселона»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о «Барселоне».

«Мне нравится, как играет «Барселона». Они навязывают свою философию, которой придерживались всю жизнь. Теперь у них восемь футболистов на три позиции, а это даёт им большие возможностей для выбора. С тех пор, как я оказался в «Атлетико», «Барселона» всегда боролась за лидерство во всём. С новыми приобретениями у них есть шанс вернуться в чемпионскую гонку», — приводит слова Симеоне Marca.

«Барселона» набрала 35 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Реал» (50). Мадридский «Атлетико» (36) — на 4-м месте. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».

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