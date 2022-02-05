Рамос, Неймар и Икарди не сыграют с «Лиллем»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, а также нападающие Неймар и Мауро Икарди пропустят матч 23-го тура Лиги 1 с «Лиллем» из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба клуба.



Бразилец ещё два дня будет заниматься в тренажёрном зале, после чего сможет частично вернуться к тренировкам в общей группе. Возвращение Рамоса к полноценным тренировкам ожидается в середине следующей недели.



Неймар продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в конце ноября. Он получил повреждение связок голеностопа в матче «Сент-Этьен» — «ПСЖ», который завершился победой парижан со счётом 3:1. В концовке встречи защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон жёстко сыграл против бразильского футболиста. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.

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