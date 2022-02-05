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Карпин, Писарев, Галактионов и Лексаков посетили игру «Рубина» и «Химок» в Белеке

Карпин, Писарев, Галактионов и Лексаков посетили игру «Рубина» и «Химок» в Белеке
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Как стало известно «Чемпионату», контрольный матч «Рубина» и «Химок» в Белеке посетили главные тренеры национальной и молодёжной сборных России — Валерий Карпин и Михаил Галактионов, а также Николай Писарев и Андрей Лексаков. «Рубин» и «Химки» играют в эти минуты.

После 18 туров в чемпионате России казанский «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте. В следующем туре чемпионата России сезона-2021/2022 после зимнего перерыва казанский «Рубин» проведёт матч с «Зенитом» 28 февраля.

Подмосковные «Химки» в 18 матчах набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Химки» сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт 26 февраля.

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