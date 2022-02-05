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Помощник Карпина Онопко рассказал о разговоре с Дзюбой

Помощник Карпина Онопко рассказал о разговоре с Дзюбой
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Тренер сборной России Виктор Онопко, который помогает наставнику национальной команды Валерию Карпину, рассказал о результате посещения сбора «Зенита» в португальском Лагуше.

«Удалось поговорить с Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас трудно вдвойне: адаптация на сборах — дополнительная нагрузка. Но похоже, оба уже начали обживаться. Сергеев неплохо выглядел в двухсторонней встрече с «Зенитом»—2: при пяти забитых голах отметился двумя. Один из них был особенно хорош: принял мяч на грудь и пробил с лёта.

С Дзюбой общались очень коротко. Чувствуется, что Артём серьёзно готовится к сезону, рвётся играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались», — цитирует Онопко «Спорт-экспресс».

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