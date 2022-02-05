«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с днём рождения. Игроку исполнилось 37 лет

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на странице клуба в «твиттере» опубликовала пост с поздравлением нападающего Криштиану Роналду. Сегодня, 5 февраля, португальскому форварду исполнилось 37 лет.



«Поздравляем Криштиану с днём рождения», — говорится в сообщении.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальского футболиста составляет € 35 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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