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Изидор: посыл сборов «Локо» такой, чтобы каждый последующий соперник у нас был на уровне

Изидор: посыл сборов «Локо» такой, чтобы каждый последующий соперник у нас был на уровне
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ничью команды со шведским «Мальмё».

«Мальмё» — чемпион своей страны, постоянно выступает в Лиге чемпионов. По той технике, которую показали наши соперники, было видно, что это команда высокого уровня. Но при всём этом им не удалось сильно удивить нас, в целом мы контролировали игру. У соперника бы отметил бы выход из обороны в атаку. Сам посыл наших сборов такой, чтобы каждый последующий соперник у нас был на уровне. Такие спарринги помогают прогрессировать», — приводит слова Изидорова пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

21-летний Изидор стал игроком «Локомотива» 22 января 2022 года, перейдя из французского «Монако» за € 3,5 млн. Изидор подписал контракт с российской командой до 2026 году.

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