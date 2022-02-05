Хави — о невключении Алвеса на Лигу Европы: я должен был быть несправедлив к кому-то

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал невключение бразильского защитника Дани Алвеса в заявку на сезон.



«Я чувствую себя плохо. Мне пришлось выбирать, и я решил не включать Дани в заявку на турнир, потому что посчитал, что на позиции крайнего защитника есть больший выбор, чем на других.



Я должен был быть несправедлив к кому-то, и этим человеком оказался Алвес», — приводит слова Хави Football Espana в «Твиттере».



Ранее стало известно, что Алвес остался недоволен тем, что Хави не включил его в заявку на плей-офф Лиги Европы, в 1/16 финала которой испанская команда встретится с «Наполи».

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:

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