Хави — о невключении Алвеса на Лигу Европы: я должен был быть несправедлив к кому-то
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал невключение бразильского защитника Дани Алвеса в заявку на сезон.
«Я чувствую себя плохо. Мне пришлось выбирать, и я решил не включать Дани в заявку на турнир, потому что посчитал, что на позиции крайнего защитника есть больший выбор, чем на других.
Я должен был быть несправедлив к кому-то, и этим человеком оказался Алвес», — приводит слова Хави Football Espana в «Твиттере».
Ранее стало известно, что Алвес остался недоволен тем, что Хави не включил его в заявку на плей-офф Лиги Европы, в 1/16 финала которой испанская команда встретится с «Наполи».
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
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