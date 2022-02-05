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«Барселона» хочет бесплатно подписать двух защитников «Челси»

«Барселона» хочет бесплатно подписать двух защитников «Челси»
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Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта и Андреас Кристенсен могут продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах игроков «аристократов» заинтересована каталонская «Барселона», сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые хотят бесплатно подписать двух футболистов, у которых летом истекает контракт с «Челси». Отмечается, что контракт с Аспиликуэтой «Барселона» практически согласовала.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанский защитник отдал две голевые передачи в 17 матчах английской Премьер-лиги. Transfermarkt оценивает защитника в € 11 млн.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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