«Барселона» хочет бесплатно подписать двух защитников «Челси»

Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта и Андреас Кристенсен могут продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах игроков «аристократов» заинтересована каталонская «Барселона», сообщает Sport.es.
По информации источника, сине-гранатовые хотят бесплатно подписать двух футболистов, у которых летом истекает контракт с «Челси». Отмечается, что контракт с Аспиликуэтой «Барселона» практически согласовала.
Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанский защитник отдал две голевые передачи в 17 матчах английской Премьер-лиги. Transfermarkt оценивает защитника в € 11 млн.
Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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