«Эльче» дома обыграл «Алавес» в матче 23-го тура Примеры

Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в городе Эльче в рамках 23-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу – 3:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 18-й минуте отличился нападающий гостей Хоселу, ему ассистировал Луис Риоха. На 46-й минуте форвард «Эльче» Пере Милья сравнял счёт.



На 58-й минуте Милья оформил дубль, голевой пас сделал Хоан Мохика. На 86-й минуте забил полузащитник хозяев Фидель Чавес, результативную передачу отдал Лукас Бое.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Марио Мелеро. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Альберт Авалос Мартос.



После 23 сыгранных туров «Эльче» располагается на 14-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 26 очков. «Алавес» (17) – на 19-м месте.