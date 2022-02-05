Черевченко: ребята должны учиться у Мамаева и Жиркова профессионализму

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги товарищеского матча с «Рубином» (0:0).
«Игрой можно быть довольным или недовольным, потому что есть ошибки. Есть позитивные моменты, которые мы пробуем, требуем от ребят. А счёт на сборах для меня большого значения не имеет. Самое главное, что ребята хотят показать на поле то, что мы хотим от них видеть.
Новички вписываются без проблем, в коллективе всё хорошо. Вписались сразу. А кому вписываться? Юре Жиркову? Или Мамаеву? Они опытные ребята. Мы постепенно подводили Жиркова, конечно, но сейчас он уже в хорошем состоянии.
Юра с Павлом не сразу получили такую нагрузку, как все остальные. Постепенно. Всему нужно время. Ребята смотрят на них и должны учиться у них профессионализму, тому, как действовать на поле в той или иной ситуации», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 5 февраля 2022
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