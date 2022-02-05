«Вест Хэм» в дополнительное время победил клуб шестого дивизиона, уступая до 90+1 минуты

Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Аггбору» в Киддерминстере в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Киддерминстер Харриерс» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Гости одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился защитник хозяев Алекс Пенни, ему ассистировал Натан Кэмерон.
В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял полузащитник «молотобойцев» Деклан Райс, голевой пас сделал Пабло Форнальс.
На 120+1 минуте хавбек «Вест Хэма» Джаррод Боуэн вывел свою команду вперёд, результативный пас оформил Аарон Крессуэлл.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Ли Даути.
Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Киддерминстер Харриерс» завершил участие в турнире. Отметим, что «Киддерминстер Харриерс» выступает в Северной Национальной лиге — шестом по силе английском дивизионе.
- 5 февраля 2022
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