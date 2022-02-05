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«Вест Хэм» в дополнительное время победил клуб шестого дивизиона, уступая до 90+1 минуты

«Вест Хэм» в дополнительное время победил клуб шестого дивизиона, уступая до 90+1 минуты
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Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Аггбору» в Киддерминстере в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Киддерминстер Харриерс» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился защитник хозяев Алекс Пенни, ему ассистировал Натан Кэмерон.

В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял полузащитник «молотобойцев» Деклан Райс, голевой пас сделал Пабло Форнальс.

На 120+1 минуте хавбек «Вест Хэма» Джаррод Боуэн вывел свою команду вперёд, результативный пас оформил Аарон Крессуэлл.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Ли Даути.

Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Киддерминстер Харриерс» завершил участие в турнире. Отметим, что «Киддерминстер Харриерс» выступает в Северной Национальной лиге — шестом по силе английском дивизионе.

Кубок Англии. 1/16 финала
05 февраля 2022, суббота. 15:30 МСК
Киддерминстер Харриерс
Киддерминстер
Окончен
1 : 2
ДВ
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Пенни – 19'   1:1 Райс – 90+1'   1:2 Боуэн – 120+1'
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