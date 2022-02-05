4 клуба следят за Гнабри, который не может договориться с «Баварией» по новому контракту

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не может договориться с командой о продлении контракта, который истекает в 2023 году. Об этом сообщает Sky Germany.



По сведениям источника, «Бавария» не хочет платить игроку столько же, сколько он может получить в другой команде, но они верят, что Гнабри захочет продлить своё пребывание в Мюнхене. Гнабри хочет повышения зарплаты, потому что зарабатывает меньше, чем Кингсли Коман и Лерой Сане.



В услугах Гнабри заинтересованы испанские «Реал» и «Барселона», а также английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Гнабри выступает за «Баварию» с 2017 года. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник в 20 матчах чемпионата страны забил 10 голов и отдал три голевые передачи.