ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче благодаря голу Набабкина

ЦСКА одержал победу над датским «Норшелланном» в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся на сборах в Кампоаморе, завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.
Единственный гол на 59-й минуте забил защитник Кирилл Набабкин.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36).
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого встречей со «Спартаком» 26 февраля в рамках матча 19-го тура. 1 марта армейцы сыграют с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.
«Норшелланн» занимает десятое место в таблице чемпионата Дании после 17 туров.
- 5 февраля 2022
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