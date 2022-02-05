«Бёрнли» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 5 февраля, состоится матч «Бёрнли» — «Уотфорд». Встреча перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Уотфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Адам Нанн и Саймон Беннетт. Резервным рефери выступит Энтони Тейлор.



После 20 сыгранных туров «Уотфорд» располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков. «Бёрнли» с 12 очками находится на последнем, 20-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».