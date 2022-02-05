«Урал» объявил об уходе Йовичича

Полузащитник «Урала» Бранко Йовичич стал игроком австрийского ЛАСКа. Клубы договорились о переходе сербского футболиста. Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга в «Твиттере».

«Бранко Йовичич переходит в ЛАСК. «Урал» и австрийский клуб ЛАСК достигли соглашения о трансфере полузащитника. Сербский футболист уже покинул расположение нашей команды. Бранко, спасибо за всё! Мы будем очень скучать», — сказано в заявлении пресс-службы российской команды.



28-летний Йовичич стал игроком «Урала» в сентябре 2020 года, перейдя из сербской «Црвены Звезды». Ранее футболист также выступал в чемпионате России за пермский «Амкар». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-лиги и Кубка страны, отметившись одной голевой передачей.