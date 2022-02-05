Кафу: удивлён, что Неймар ещё не выиграл «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Кафу высказался о том, что его соотечественник Неймар не выигрывал «Золотой мяч».



«Я удивлён. Думаю, ему не нужно становиться чемпионом мира, чтобы выиграть «Золотой мяч». Неймар может заслужить приз благодаря своему уровню.



Но сейчас он травмирован, и есть игроки лучше него, это правда», — цитирует Кафу Marca.

Напомним, Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

С 2010 года Неймар вызывается в национальную команду Бразилии. В составе сборной Неймар — олимпийский чемпион (2016) и обладатель Кубка конфедераций (2013).