«Аякс» запросит у «ПСЖ» за Антони свыше € 60 млн
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Нападающий нидерландского «Аякса» Антони входит в сферу интересов французского «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере» со ссылкой на De Telegraaf.
По сведениям источника, амстердамский клуб запросит за переход 21-летнего футболиста свыше € 60 млн. Бразильский нападающий стал игроком «Аякса» в 2020 году, перейдя из «Сан-Паулу» за € 15,75 млн. В нынешнем сезоне Антони забил семь голов и отдал одну голевую передачу в 16 матчах чемпионата Нидерландов. Также на его счету два гола и четыре голевые передачи в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов и две голевые передачи в Кубке Нидерландов.
Контракт Антони с «Аяксом» истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 35 млн.
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