Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аякс» запросит у «ПСЖ» за Антони свыше € 60 млн

«Аякс» запросит у «ПСЖ» за Антони свыше € 60 млн
Комментарии

Нападающий нидерландского «Аякса» Антони входит в сферу интересов французского «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере» со ссылкой на De Telegraaf.

По сведениям источника, амстердамский клуб запросит за переход 21-летнего футболиста свыше € 60 млн. Бразильский нападающий стал игроком «Аякса» в 2020 году, перейдя из «Сан-Паулу» за € 15,75 млн. В нынешнем сезоне Антони забил семь голов и отдал одну голевую передачу в 16 матчах чемпионата Нидерландов. Также на его счету два гола и четыре голевые передачи в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов и две голевые передачи в Кубке Нидерландов.

Контракт Антони с «Аяксом» истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 35 млн.

Новость по теме
Кафу: удивлён, что Неймар ещё не выиграл «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022