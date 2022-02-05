Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» и «Норвич» вышли в 1/8 финала Кубка. «Ириски» победили в первой игре Лэмпарда

«Эвертон» и «Норвич» вышли в 1/8 финала Кубка. «Ириски» победили в первой игре Лэмпарда
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» принимал «Брентфорд». Хозяева одержали победу – 4:1.

На 31-й минуте защитник «ирисок» Йерри Мина открыл счёт, ему ассистировал Демарай Грей. На 48-й минуте нападающий «Эвертона» Ришарлисон удвоил преимущество своей команды, голевой пас оформил Маркес Аллан.

На 54-й минуте нападающий «пчёл» Айван Тони реализовал пенальти в ворота гостей. На 62-й минуте защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт забил гол. В добавленное ко второму тайму время отличился хавбек «ирисок» Эндрос Таунсенд, результативную передачу отдал Алекс Айуоби.

Отметим, что матч с «Брентфордом» стал первым для Фрэнка Лэмпарда во главе «Эвертона».

В другой игре 1/16 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» на домашнем стадионе «Молине» принимал «Норвич Сити». Гости одержали победу — 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «канареек» Кенни Маклин, результативную передачу оформил Билли Гилмор.

Таким образом, «Эвертон» и «Норвич» вышли в 1/8 финала Кубка Англии, а «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» завершили участие в турнире.

Кубок Англии. 1/16 финала
05 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Мина – 31'   2:0 Ришарлисон – 48'   2:1 Тони – 54' (пен)   3:1 Холгейт – 62'   4:1 Таунсенд – 90+1'
Кубок Англии. 1/16 финала
05 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Норвич Сити
Норидж
0:1 Маклин – 45+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022