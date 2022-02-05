«Эвертон» и «Норвич» вышли в 1/8 финала Кубка. «Ириски» победили в первой игре Лэмпарда

Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» принимал «Брентфорд». Хозяева одержали победу – 4:1.
На 31-й минуте защитник «ирисок» Йерри Мина открыл счёт, ему ассистировал Демарай Грей. На 48-й минуте нападающий «Эвертона» Ришарлисон удвоил преимущество своей команды, голевой пас оформил Маркес Аллан.
На 54-й минуте нападающий «пчёл» Айван Тони реализовал пенальти в ворота гостей. На 62-й минуте защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт забил гол. В добавленное ко второму тайму время отличился хавбек «ирисок» Эндрос Таунсенд, результативную передачу отдал Алекс Айуоби.
Отметим, что матч с «Брентфордом» стал первым для Фрэнка Лэмпарда во главе «Эвертона».
В другой игре 1/16 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» на домашнем стадионе «Молине» принимал «Норвич Сити». Гости одержали победу — 1:0.
Единственный гол в матче забил полузащитник «канареек» Кенни Маклин, результативную передачу оформил Билли Гилмор.
Таким образом, «Эвертон» и «Норвич» вышли в 1/8 финала Кубка Англии, а «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» завершили участие в турнире.
- 5 февраля 2022
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