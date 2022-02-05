«Бёрнли» — «Уотфорд»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Уотфорда» на матч перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Уотфорд».



«Бёрнли»: Поуп, Питерс, Ми, Тарковски, Робертс, Стивенс, Вествуд, Леннон, Корне, Макнил, Вегорст.



Запасные: Хеннесси, Норрис, Бардсли, Коллинз, Лонг, Лоутон, Томас, Корк, Родригес.



«Уотфорд»: Фостер, Камара, Самир, Кэткарт, Фемения, Сиссоко, Кайембе, Куцка, Сема, Педро, Кинг.



Запасные: Бахман, Кабазель, Масина, Трост-Эконг, Клеверли, Луза, Флетчер, Эрнандес, Нгакия.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Адам Нанн и Саймон Беннетт. Резервным рефери выступит Энтони Тейлор.