«Бёрнли» — «Уотфорд»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Уотфорда» на матч перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Уотфорд».
«Бёрнли»: Поуп, Питерс, Ми, Тарковски, Робертс, Стивенс, Вествуд, Леннон, Корне, Макнил, Вегорст.
Запасные: Хеннесси, Норрис, Бардсли, Коллинз, Лонг, Лоутон, Томас, Корк, Родригес.
«Уотфорд»: Фостер, Камара, Самир, Кэткарт, Фемения, Сиссоко, Кайембе, Куцка, Сема, Педро, Кинг.
Запасные: Бахман, Кабазель, Масина, Трост-Эконг, Клеверли, Луза, Флетчер, Эрнандес, Нгакия.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Адам Нанн и Саймон Беннетт. Резервным рефери выступит Энтони Тейлор.
- 5 февраля 2022
-
21:38
-
21:31
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:46
-
20:42
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:07
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:19
-
19:18
-
19:15
-
19:02
-
18:54
-
18:45
-
18:38
-
18:28
-
18:22
-
18:20
-
18:19
-
18:08
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
17:50