В «Интере» подтвердили предстоящее продление контракта с Брозовичем

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб в ближайшее время подпишет новый контракт с полузащитником Марсело Брозовичем.
«Продление Брозовича? У обеих сторон есть желание продолжить совместную работу. Это официальная новость, и я надеюсь, что вопрос с продлением контракта Марсело можно будет быстро закрыть. Этого хотят обе стороны», — приводит слова Маротты журналист Николо Скира в «Твиттере».
29-летний Брозович стал игроком «Интера» в 2015 году, перейдя из загребского «Динамо» на правах аренды. Это соглашение обошлось итальянскому клубу в € 3 млн. Затем «Интер» выкупил права на хорватского футболиста за € 5 млн.
В нынешнем сезоне Брозович отметился одной голевой передачей в 22 матчах итальянской Серии А. Ранее сообщалось, что новый контракт игрока будет действовать до 2026 года.
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