«Мальорка» обыграла «Кадис» благодаря голу Мурики с пенальти

Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 23-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Кадис». Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился полузащитник гостей Рубен Алькарас, ему ассистировал Иван Алехо.

Алькарас открывает счёт в матче:

На 20-й минуте хавбек «Мальорки» Сальва Севилья сравнял счёт с пенальти.

Ответный мяч Севильи с пенальти:

На 66-й минуте ещё один 11-метровый в ворота «Кадиса» реализовал нападающий хозяев Ведат Мурики.

Победный гол Мурики:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Виктор Перейра Пераса.