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«Мальорка» обыграла «Кадис» благодаря голу Мурики с пенальти

«Мальорка» обыграла «Кадис» благодаря голу Мурики с пенальти
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Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 23-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Кадис». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился полузащитник гостей Рубен Алькарас, ему ассистировал Иван Алехо.

Алькарас открывает счёт в матче:

На 20-й минуте хавбек «Мальорки» Сальва Севилья сравнял счёт с пенальти.

Ответный мяч Севильи с пенальти:

На 66-й минуте ещё один 11-метровый в ворота «Кадиса» реализовал нападающий хозяев Ведат Мурики.

Победный гол Мурики:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Виктор Перейра Пераса.

Испания - Примера. 23-й тур
05 февраля 2022, суббота. 18:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Кадис
Кадис
0:1 Алькарас – 8'   1:1 Севилья – 20' (пен)   2:1 Мурики – 66' (пен)
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