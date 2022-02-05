Хави: новый контракт Араухо — приоритет «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном продлении контракта защитника Рональда Араухо.



«Это наш приоритет. Рональд даёт нам очень многое. Это правда, и мы очень довольны его игрой. Посмотрим, сможет ли клуб договориться с ним и с его агентом», — приводит слова испанского специалиста sport.es.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Наставник горожан Хосеп Гвардиола был замечен за ужином с одним из представителей Араухо.



Отмечалось, что уругваец хочет остаться в «Барселоне», но рассчитывает на контракт, который будет соответствовать его уровню игры.



Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 16 матчах, в которых забил два гола.

«Барселона» обыграла «Алавес» в 22-м туре чемпионата Испании:

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