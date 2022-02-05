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Миранчук не включён в заявку «Аталанты» на матч с «Кальяри» из-за травмы

Миранчук не включён в заявку «Аталанты» на матч с «Кальяри» из-за травмы
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не включён в заявку команды на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Кальяри». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо в «Твиттере».

Ранее стало известно, что 26-летний российский футболист получил повреждение в конце января и пропустит некоторое время из-за травмы.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя в клуб из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв в интервью «Чемпионату» подтвердил, что Миранчуком интересовались «Дженоа» и «Лацио».

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