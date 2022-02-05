«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Фоденом и Родри до 2027 года

Английский «Манчестер Сити» ведёт предварительные переговоры о продлении контракта полузащитника Фила Фодена до 2027 года. Также горожане планируют подписать контракт на такой же срок с хавбеком Родри. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
21-летний Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне английский футболист в 23 матчах во всех турнирах стал автором семи голов и шести голевых передач. Соглашение Фодена истекает в 2024 году.
25-летний Родри выступает в составе английского клуба с 2019 года. В текущем сезоне испанский полузащитник в 26 матчах забил три гола и отдал голевую передачу. Действующий контракт Родри заканчивается в 2024 году.
«Саутгемптон» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в 23-м туре АПЛ:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 5 февраля 2022
-
21:38
-
21:31
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:46
-
20:42
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:07
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:19
-
19:18
-
19:15
-
19:02
-
18:54
-
18:45
-
18:38
-
18:28
-
18:22
-
18:20
-
18:19
-
18:08
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
17:50