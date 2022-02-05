«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Фоденом и Родри до 2027 года

Английский «Манчестер Сити» ведёт предварительные переговоры о продлении контракта полузащитника Фила Фодена до 2027 года. Также горожане планируют подписать контракт на такой же срок с хавбеком Родри. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

21-летний Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне английский футболист в 23 матчах во всех турнирах стал автором семи голов и шести голевых передач. Соглашение Фодена истекает в 2024 году.



25-летний Родри выступает в составе английского клуба с 2019 года. В текущем сезоне испанский полузащитник в 26 матчах забил три гола и отдал голевую передачу. Действующий контракт Родри заканчивается в 2024 году.

«Саутгемптон» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в 23-м туре АПЛ:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.