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Каррагер: Рой Кин говорил, что «МЮ» подписал Роналду, чтобы выиграть Кубок Англии

Каррагер: Рой Кин говорил, что «МЮ» подписал Роналду, чтобы выиграть Кубок Англии
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Мидлсбро».

«Рой Кин говорил мне, что «МЮ» подписал Роналду, чтобы выиграть Кубок Англии», — написал в «Твиттере» Каррагер, сопроводив текст эмодзи.

Напомним, встреча завершилась победой «Мидлсбро» в серии пенальти (1:1, 8:7 — по пенальти). Единственный удар — за «МЮ» — не реализовал Энтони Эланга.

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

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