Лэмпард — о дебютном матче в «Эвертоне»: я это никогда не забуду. Спасибо фанатам
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от дебютного матча во главе команды.
В 1/16 финала Кубка Англии «ириски» разгромили «Брентфорд» на своём поле со счётом 4:1.
«Я могу только поблагодарить болельщиков за их поддержку. Они поддерживали меня на старте [матча] и в конце. Я очень благодарен фанатам, которые так приветливы с моего первого дня. Сегодня было что-то особенное, то, что я никогда не забуду.
Теперь нам нужно успокоиться и готовиться к важным матчам чемпионата. У нас много работы, но я увидел некоторые обнадёживающие вещи.
Мы «Эвертон», поэтому мы должны быть агрессивными, быстрыми, должны бороться за мяч. Я увидел это сегодня, и это должно продолжаться», — цитирует Лэмпарда сайт клуба.
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