«Челси» хочет подписать защитника «Барселоны». Ему готовы платить вдвое больше

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован лондонский «Челси», сообщает Sport.es.
По информации источника, «аристократы» видят в уругвайце замену Антонио Рюдигеру, у которого летом истекает контракт с «Челси». Отмечается, что синие уже связались с представителями Араухо и сообщили, что готовы платить защитнику в два раза больше, чем «Барса».
Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 16 матчах, в которых забил два гола.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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