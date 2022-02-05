Дубль Жиру принёс «Милану» волевую победу в дерби с «Интером»

«Милан» одержал победу над «Интером» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Стефано Пиоли.
На 38-й минуте Иван Перишич после навеса Хакана Чалханоглу с углового точно пробил низом.
На 75-й минуте Браим Диас пробил с края штрафной в сторону дальней штанги, где Оливье Жиру в подкате переправил мяч в сетку с близкого расстояния. Через три минуты Жиру получил мяч в середине штрафной, красиво развернулся и низом пробил в дальний угол. Этот гол принёс «Милану» победу.
В компенсированное время «россонери» остались вдесятером: красную карточку получил Тео Эрнандес.
«Интер» (53 очка) занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Милан» (52) идёт вторым, но сыграл на матч больше.
- 5 февраля 2022
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