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Дубль Жиру принёс «Милану» волевую победу в дерби с «Интером»

Дубль Жиру принёс «Милану» волевую победу в дерби с «Интером»
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«Милан» одержал победу над «Интером» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Стефано Пиоли.

На 38-й минуте Иван Перишич после навеса Хакана Чалханоглу с углового точно пробил низом.

На 75-й минуте Браим Диас пробил с края штрафной в сторону дальней штанги, где Оливье Жиру в подкате переправил мяч в сетку с близкого расстояния. Через три минуты Жиру получил мяч в середине штрафной, красиво развернулся и низом пробил в дальний угол. Этот гол принёс «Милану» победу.

В компенсированное время «россонери» остались вдесятером: красную карточку получил Тео Эрнандес.

«Интер» (53 очка) занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Милан» (52) идёт вторым, но сыграл на матч больше.

Италия - Серия А. 24-й тур
05 февраля 2022, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
1:0 Перишич – 38'   1:1 Жиру – 75'   1:2 Жиру – 78'
Удаления: нет / Эрнандес – 90+5'
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