Алексей Березуцкий рассказал, когда Дзагоев и Ахметов вернутся в общую группу ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился эмоциями от победы над «Норшелланном» (1:0) и рассказал о дате возвращения в общую группу полузащитников Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова.



«Доволен игрой. Понятно, что это второй матч за три дня, ребята пока не готовы так играть. Старались по мере возможности распределить нагрузку. В обороне это сделать немного проще, чем в атакующей и средней линии, но я доволен, что ребята выдержали и хорошо подвигались, скажем так.



Поднять Набабкина в схеме выше? Мы попробуем, почему нет. Одно понятно точно: Алан Дзагоев нам больше практически не нужен (улыбается). Набабкин спокойно играет на позиции опорного полузащитника и ещё забивает.



Мы смотрим на тактические ошибки, физическое состояние, понятно, что ещё не идеальное. Претензий по самоотдаче ни к кому нет. Это основное. Это то, что радует.



Дзагоев и Ахметов? Они проделали индивидуальную работу, ещё не до конца готовы. Алан много пробежал с утра, но на поле ему ещё чуть-чуть рановато. Ильзат — тоже самое. Думаю, с завтрашнего дня они приступят к работе в общей группе», — рассказал Березуцкий в видео на Youtube-канале ЦСКА.

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