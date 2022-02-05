Алексей Березуцкий рассказал, когда Дзагоев и Ахметов вернутся в общую группу ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился эмоциями от победы над «Норшелланном» (1:0) и рассказал о дате возвращения в общую группу полузащитников Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова.
«Доволен игрой. Понятно, что это второй матч за три дня, ребята пока не готовы так играть. Старались по мере возможности распределить нагрузку. В обороне это сделать немного проще, чем в атакующей и средней линии, но я доволен, что ребята выдержали и хорошо подвигались, скажем так.
Поднять Набабкина в схеме выше? Мы попробуем, почему нет. Одно понятно точно: Алан Дзагоев нам больше практически не нужен (улыбается). Набабкин спокойно играет на позиции опорного полузащитника и ещё забивает.
Мы смотрим на тактические ошибки, физическое состояние, понятно, что ещё не идеальное. Претензий по самоотдаче ни к кому нет. Это основное. Это то, что радует.
Дзагоев и Ахметов? Они проделали индивидуальную работу, ещё не до конца готовы. Алан много пробежал с утра, но на поле ему ещё чуть-чуть рановато. Ильзат — тоже самое. Думаю, с завтрашнего дня они приступят к работе в общей группе», — рассказал Березуцкий в видео на Youtube-канале ЦСКА.
- 5 февраля 2022
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:37
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:46
-
20:42
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:07
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:19
-
19:18
-
19:15
-
19:02