Экс-тренер Аргентины: как «Ливерпуль» купил Диаса? Он ничего не сделал в играх сборной

Бывший главный тренер сборной Аргентины Альфио Басиле высказался о переходе нападающего «Порту» Луиса Диаса в «Ливерпуль».



«Этот Диас, которого купил «Ливерпуль»… Я не видел, чтобы он что-то сделал в матчах против Перу или Аргентины.



Как «Ливерпуль» купил Диаса?», — цитирует Басиле Daily Mail со ссылкой на Radio Cooperativa.



Форвард присоединился к «Ливерпулю» 30 января. Мерсисайдцы заплатили «Порту» € 45 млн за трансфер Диаса. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до июня 2027 года.



Диас выступал в составе «Порту» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.

«Ливерпуль» обыграл на выезде «Кристал Пэлас»:

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