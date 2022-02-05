Голы Мюллера и Левандовского помогли «Баварии» обыграть «РБ Лейпциг»

«Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
На 12-й минуте Роберт Левандовски проскочил в штрафную, но аккуратным ударом не смог обвести вратаря, отразившего мяч перед собой, а набежавший Томас Мюллер добил в цель. В середине первого тайма «Лейпциг» убежал в контратаку, Кристофер Нкунку сделал своевременный пас в штрафную, Конрад Лаймер прострелил на дальнюю штангу, где своим шансом воспользовался Андре Силва, переправивший мяч за линию ворот.
На 44-й минуте Кингсли Коман слева выполнил зрячий навес в штрафную, Левандовски выскочил на мяч и пробил головой в противоход вратарю — получилось в угол ворот. На 53-й минуте Лаймер в контратаке через центр сделал расчётливым пас на ход Нкунку, который ворвался в штрафную и закатил мяч в угол ворот.
На 58-й минуте Коман отпасовал к правому краю штрафной, Серж Гнабри пытался прострелить во вратарскую, а Йошко Гвардиол в подкате срезал мяч в свои ворота.
«Бавария» (52 очка) занимает первое место в таблице Бундеслиги. «Лейпциг» (31) — седьмой.
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