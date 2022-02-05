Жиру — о победе в миланском дерби: горжусь нашей командой, которая никогда не сдаётся

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в матче чемпионата Италии.

Француз стал автором решающего дубля во втором тайме.

«Как я и говорил перед игрой, это особенная встреча. Мы выиграли дерби, страдали в первом тайме, но после перерыва вернулись в игру.

Я надеялся, что получу одну-две передачи в штрафную. [В эпизоде с первым голом] мне немного повезло, во втором эпизоде был отличный пас Калабрии. Я так рад за болельщиков, я горжусь этой командой, которая никогда не сдаётся.



Мы забиваем голы в штрафной. Я был немного изолирован в первом тайме, но вся команда играла не очень хорошо, и мы это знали. Мы показали наш командный дух после перерыва», — сказал Жиру в эфире DAZN.