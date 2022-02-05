Жиру — о победе в миланском дерби: горжусь нашей командой, которая никогда не сдаётся
Поделиться
Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в матче чемпионата Италии.
Француз стал автором решающего дубля во втором тайме.
«Как я и говорил перед игрой, это особенная встреча. Мы выиграли дерби, страдали в первом тайме, но после перерыва вернулись в игру.
Я надеялся, что получу одну-две передачи в штрафную. [В эпизоде с первым голом] мне немного повезло, во втором эпизоде был отличный пас Калабрии. Я так рад за болельщиков, я горжусь этой командой, которая никогда не сдаётся.
Мы забиваем голы в штрафной. Я был немного изолирован в первом тайме, но вся команда играла не очень хорошо, и мы это знали. Мы показали наш командный дух после перерыва», — сказал Жиру в эфире DAZN.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:37
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:46
-
20:42
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:07
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:19
-
19:18
-
19:15
-
19:02
Партнерский контент