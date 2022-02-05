Пиоли: у моего «Милана» большое мужество, он никого не боится
Поделиться
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал волевую победу над «Интером» (2:1) в матче чемпионата Италии.
«У нас такое же количество очков, что и на этом этапе в прошлом сезоне, поэтому мы знаем, что ещё многое предстоит сделать. Я сказал игрокам, что мы должны продолжать верить в себя, ведь непреодолимые препятствия существуют только для тех, кто не верит.
Мы обыграли лучшую команду Серии А, действующих чемпионов и лидеров, доказав свой уровень. Это правда, что «Интер» играл лучше в первом тайме, но мой «Милан» обладает большим мужеством и никого не боится. Мы выиграли у команды, которая в некоторых аспектах превосходила нас, и мы сейчас даже не в своей лучшей форме», — сказал Пиоли в эфире DAZN.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
23:01
-
22:55
-
22:37
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:46
-
20:42
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:07
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:19
-
19:18
-
19:15
-
19:02
-
18:54
Партнерский контент