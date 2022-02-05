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Пиоли: у моего «Милана» большое мужество, он никого не боится

Пиоли: у моего «Милана» большое мужество, он никого не боится
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал волевую победу над «Интером» (2:1) в матче чемпионата Италии.

«У нас такое же количество очков, что и на этом этапе в прошлом сезоне, поэтому мы знаем, что ещё многое предстоит сделать. Я сказал игрокам, что мы должны продолжать верить в себя, ведь непреодолимые препятствия существуют только для тех, кто не верит.

Мы обыграли лучшую команду Серии А, действующих чемпионов и лидеров, доказав свой уровень. Это правда, что «Интер» играл лучше в первом тайме, но мой «Милан» обладает большим мужеством и никого не боится. Мы выиграли у команды, которая в некоторых аспектах превосходила нас, и мы сейчас даже не в своей лучшей форме», — сказал Пиоли в эфире DAZN.

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