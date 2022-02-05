«Я бы сделал то же самое». Руни — о скандальном эпизоде с участием Роналду на ЧМ-2006

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о скандальном эпизоде с участием португальского форварда Криштиану Роналду во время матча 1/4 финала чемпионата мира 2006 года.



Напомним, во время игры английский форвард наступил на защитника Рикарду Карвалью, после чего португальцы, в том числе Роналду, стали требовать у арбитра красную карточку для Руни. Англичанина удалили, и в итоге Португалия по пенальти победила в матче и вышла в полуфинал турнира.



«Я сказал Роналду: «Слушай, мы оба получим от прессы. Я сосредоточусь на «Ман Юнайтед». У меня нет проблем с тем, что произошло. Я бы сделал то же самое, чтобы обеспечить победу Англии над Португалией.



Никаких проблем, я бы сделал то же самое, пытаясь добиться победы Англии над Португалией. Нас ждёт важный сезон, мы можем победить в чемпионате».



Никаких проблем и не было. Вообще я пытался добиться того, чтобы Роналду наказали за нырок в первом тайме. Я играю за Англию, он – за Португалию. Нужно делать всё возможное для победы.



Честно говоря, я до сих пор не понимаю, специально ли наступил на Карвалью или нет. Какой-то провал в памяти», — цитирует Руни Daily Mail.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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